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Альфа-Банк победил в номинации «Банк года»

Альфа-Банк победил в двух номинациях премии портала «Сравни»

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк победил в двух номинациях премии финансового портала «Сравни» по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба банка.

Так, Альфа-Банк признали победителем номинации «Банк года» и номинации «Самый клиентоориентированный банк для предпринимателей». Пользователи и экспертный совет финансового маркетплейса отметили большой выбор продуктов и услуг для частных клиентов, бизнеса и корпораций.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк победил в главной номинации «Это по любви», став лидером в рейтинге банков портала «Сравни». Отмечается, что пользователи «Сравни» отметили обслуживание и работу сервисов банка в номинации «Прорыв года» за самую активную работу с отзывами на площадке.

Напомним, премия «Сравни» в этом году проводилась уже во второй раз. Награды вручались в 20 номинациях. При этом в список номинантов также вошли игроки рынков онлайн-образования и финансирования малого и среднего бизнеса.

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