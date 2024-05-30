Евросоюз утвердил решение о пошлинах на зерно из России и Белоруссии

Совет Европейского союза утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в социальной сети сети X.

«Министры Евросоюза договорились значительно увеличить тарифы на зерновой импорт из РФ и Белоруссии с 1 июля», — написал он.

В заявлении Совета ЕС утверждается, что запретительные тарифы Европейского союза на зерно из России и Белоруссии не коснутся транзита через порты сообщества в третьи государства.

«Тарифы будут касаться зерновой продукции, происходящей или экспортируемой напрямую или нет из России и Белоруссии в Евросоюз. Они не относятся к транзиту из обеих стран через территорию ЕС в третьи страны», — говорится в сообщении.

30 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщил, что экспортные цены на российскую пшеницу к концу прошлой недели составили $245 за тонну, за месяц стоимость зерна выросла на 15,6%.

Ранее России спрогнозировали рекорд по продажам зерновых за рубеж.