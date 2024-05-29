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Российским IT-фирмам захотели повысить налог на прибыль

Минфин предложил поднять ставку налога на прибыль для IT-компаний до 5%

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Shutterstock

В России предложили повысить налог на прибыль для IT-компаний до 5%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на законопроект об изменениях в налоговой системе, подготовленный министерством финансов России.

Согласно документу, нововведения затронут ключевых видов прямых налогов: на доходы физических лиц (НДФЛ), на прибыль организаций, на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).

При этом 5% от доходов IT-фирмы должны будут платить в госбюджет, а налог, подлежащий оплате в региональные бюджеты, на период 2025-2027 годов останется нулевым.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее автоэксперт рассказал, как налоговые изменения повлияют на стоимость автомобилей.

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