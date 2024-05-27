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Госдолг Украины превысил 6 млрд гривен

Гетманцев: госдолг Украины превысил 6 млрд гривен, за месяц прибавив 1,5%

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Государственный долг Украины превысил 6 млрд гривен, или $151,1 млрд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, в апреле размер госдолга Украины увеличился на 1,5% (+ $500 млн).

«Прирост за месяц обуславливается заимствованиями на внутреннем рынке и получением транша в €1,5 млрд от Евросоюза по программе Ukraine Facility», — написал депутат.

Он отметил, что в сравнении с 2022 годом государственный долг в гривне увеличился почти в 2,2 раза.

В апреле Гетманцев сообщал, что госдолг Украины в марте вырос на 5% и достиг $151,1 млрд.

Одновременно с этим на Украине выросло число официальных миллионеров. По итогам 2023 года количество граждан Украины, задекларировавших годовой доход в сумме более 1 млн гривен (около 2,3 млн рублей) составило 10,7 млн человек. Годом ранее их было 9,5 млн.

Ранее в МВФ рассказали, будут ли дальше помогать Украине.

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