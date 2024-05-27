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РФ и Узбекистан подписали соглашения на $20 млрд

РФ и Узбекистан подписали соглашения о сотрудничестве на $20 млрд

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Михаил Метцель/РИА Новости

Россия и Узбекистан подписали соглашения по новым проектам о сотрудничестве на $20 млрд. Об этом сообщается на сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Страны серьезно продвинулись в промышленной кооперации. В ходе переговоров были рассмотрены конкретные проекты в области энергетики, нефтехимии, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, логистики и инновационных отраслях», — говорится в публикации.

Отмечается, что у России и Узбекистана есть 3 тыс. совместных предприятий, а портфель общих проектов составляет порядка $45 млрд.

В числе прочего, 27 мая было подписано соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности. Всего стороны подписали не менее 15 международных соглашений.

До этого Путин и президент Узбекистана подписали совместное заявление по итогам встречи.

Ранее политолог назвал визит Путина в Узбекистан сигналом для Казахстана.

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