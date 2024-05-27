В регионах РФ зафиксирован бум заказов продуктов онлайн

Онлайн-продажи продуктов питания растут ускоренными темпами в российских регионах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Infoline.

В первом квартале 2024 года рынок e-grocery вырос на 55% в годовом выражении до 310 млрд рублей, следует из обзора компании.

Эксперты отмечают, что в начале года наметился тренд на опережающее развитие онлайн-торговли продуктами в регионах по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Это связывают с эффектом низкой базы и ростом доходов потребителей в ряде субъектов РФ.

Крупные игроки сегмента наращивают присутствие в регионах из-за замедления роста рынка в столичных агломерациях. Так, у «Магнита» уже 80% онлайн-заказов приходится за пределы Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Особенно заметен рост e-grocery в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих макрорегионах объемы онлайн-продаж продуктов выросли в разы, тогда как в Москве и Петербурге прирост составил лишь 30%, пишет издание.

Наблюдается смена предпочтений покупателей в пользу экспресс-доставки до двух часов вместо оптовых онлайн-закупок впрок. Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка e-grocery — по итогам 2024 года он может достичь 1,45 трлн рублей, а его доля в общем объеме розничных продаж превысить 10%.

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