Силуанов раскрыл планы по решению проблем с картой «Мир» в Узбекистане

В России заявили о необходимости поиска альтернативных способов расчетов для российских граждан в Узбекистане из-за проблем с картой «Мир». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.

«Мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов с использованием QR-кодов, тех систем, которые существуют в других странах, без использования карт «Мир», — сказал министр.

По словам главы Минфина, причина сложностей связана с санкционными рисками для банков Узбекистана.

«Понятное дело, что это санкционная тема, она создает определенные риски для банков Узбекистана. Надо искать выходы», — добавил он.

В начале февраля стало известно, что один из крупнейших банков Узбекистана, Ipak Yuli Bank,начал требовать от российских клиентов предоставления ПИНФЛ. Без этого документа возможности по счетам и картам будут ограничены. Согласно инструкции ЦБ Узбекистана, открытие депозитных счетов требует ПИНФЛ. Ранее для открытия счета достаточно было загранпаспорта РФ и местной SIM-карты.

Ранее в ЦБ зафиксировали рост трудностей со сделками в нацвалютах дружественных стран.