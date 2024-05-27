Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, сколько Россия инвестировала в экономику Узбекистана

Путин сообщил, что Россия вложила почти $10 млрд в экономику Узбекистана

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Инвестиции России в узбекскую экономику составили почти $10 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе, передает ТАСС.

По его словам, прямые инвестиции РФ в Узбекистан увеличиваются с каждым годом.

«Сейчас они достигли уже солидной цифры — почти $10 млрд», — сказал Путин.

Он уверен, что если все обсуждаемые в узком составе планы будут реализованы, то прямые инвестиции «существенным образом увеличатся и пойдут на развитие экономики Узбекистана».

Российский лидер также отметил, что в Узбекистане в настоящее время действует около трех тысяч предприятий с российским участием, а в РФ работают около 700 компаний с узбекским капиталом.

27 мая в Ташкенте прошли переговоры Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они завершились спустя 3 часа 41 минуту. Президенты обсуждали сотрудничество стран в сфере экономики, отметили успехи в наращивании товарооборота, а также обозначили перспективы для увеличения инвестиций.

Ранее сообщалось, что Узбекистан повысит освоение инвестиций из РФ с $3 млрд до $5 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами