Путин рассказал, сколько Россия инвестировала в экономику Узбекистана

Инвестиции России в узбекскую экономику составили почти $10 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе, передает ТАСС.

По его словам, прямые инвестиции РФ в Узбекистан увеличиваются с каждым годом.

«Сейчас они достигли уже солидной цифры — почти $10 млрд», — сказал Путин.

Он уверен, что если все обсуждаемые в узком составе планы будут реализованы, то прямые инвестиции «существенным образом увеличатся и пойдут на развитие экономики Узбекистана».

Российский лидер также отметил, что в Узбекистане в настоящее время действует около трех тысяч предприятий с российским участием, а в РФ работают около 700 компаний с узбекским капиталом.

27 мая в Ташкенте прошли переговоры Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они завершились спустя 3 часа 41 минуту. Президенты обсуждали сотрудничество стран в сфере экономики, отметили успехи в наращивании товарооборота, а также обозначили перспективы для увеличения инвестиций.

Ранее сообщалось, что Узбекистан повысит освоение инвестиций из РФ с $3 млрд до $5 млрд.