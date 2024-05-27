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В России снизили прогноз сбора зерна и экспорта

ИКАР резко снизил прогноз сбора зерна в РФ до 129,5 млн тонн

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Nina Liashonok/Reuters

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил прогноз сбора зерновых в России в 2024 году — теперь до 129,5 млн тонн, в том числе пшеницы — до 81,5 млн тонн. Об этом сообщается на сайте института.

Причинами пересмотра оценок в сторону уменьшения стали большие потери урожая от заморозков в центральных регионах и Волгоградской области, а также недостаток осадков на большей части европейской территории страны, особенно на продуктивном юге.

ИКАР также понизил прогноз экспорта зерна в новом сельхозгоду 2024/25 до 55,5 млн тонн с ранее ожидавшихся 57 млн тонн. Поставки пшеницы за рубеж оцениваются теперь в 44 млн тонн вместо 45 млн тонн.

В 2023 году Россия собрала рекордный урожай зерновых в 144,9 млн тонн, включая 92,8 млн тонн пшеницы.

На прошлой неделе стало известно, что Россия в этом году впервые займет более четверти мирового рынка зерна.

Ранее в России резко снизили прогноз урожая пшеницы.

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