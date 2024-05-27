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Мошенники стали чаще обманывать россиян, желающих открыть счет в турецких банках

РИА: в Турции участились случаи обмана желающих открыть счет в банке россиян

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Global Look Press

В Турции участились случаи обмана граждан России, желающих открыть банковский счет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из частных банков Анкары.

Он рассказал, что мошенники обещали россиянам открыть банковские счета в банках Турции, используя страницы в соцсетях. Они привлекали людей различными рекламными кампаниями, обещая простой способ открытия счета без вида на жительство и права на работу.

Источник агентства призвал граждан РФ не поддаваться на уловки мошенников и лично обращаться в банки.

При наличии необходимых документов и проверке в головных офисах счета открываются в частных и в государственных банках Турции, заявил он, при этом добавив, что проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию пока еще присутствуют.

До этого ТАСС сообщал, что DenizBank не вводил никаких официальных запретов на открытие счетов для россиян.

Ранее посольство России сообщило о сложной ситуации с переводами в Турцию.

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