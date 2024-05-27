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Россия установила контроль над экспортом зерна из страны

Bloomber: четыре российские фирмы контролируют 75% экспорта зерна из страны

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Alexander Ermochenko/Reuters

Россия наращивает контроль над зерновой отраслью — одним из ключевых экспортных направлений страны. Это происходит на фоне роста мировых цен на пшеницу из-за опасений по поводу ее поставок, пишет Bloomberg.

Под давлением властей крупные западные трейдеры, такие как Cargill и Viterra, в прошлом году свернули операции в России, уступив место местным компаниям. Даже крупнейший частный экспортер РФ ТД РИФ (сейчас ООО «Родные поля») столкнулся с проблемами в работе из-за разногласий с государством.

В результате зерновой рынок оказался в руках нескольких игроков — четыре компании теперь контролируют 75% экспортных поставок российского зерна через черноморские терминалы против 45% шесть лет назад.

«Желание России контролировать сырьевые рынки реально, и ее влияние на зерновую отрасль растет», — говорит глава чикагской консалтинговой фирмы AgResource Дэн Бассе.

Консолидация активизировалась начала СВО, что дало Москве больший контроль над поставками пшеницы, которые играют ключевую роль в сдерживании глобальной продовольственной инфляции. Для западных трейдеров также стало сложнее отслеживать российские поставки на фоне неблагоприятной погоды, ставшей причиной сокращения урожая пшеницы в РФ.

На прошлой неделе стало известно, что Россия в этом году впервые займет более четверти мирового рынка зерна.

Ранее вывоз российского зерна в мае рухнул почти на 20%.

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