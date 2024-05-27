Юрист прокомментировал идею поделиться будущей пенсией с родителями

Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, который позволяет детям передавать родителям свои пенсионные коэффициенты родителям, тем самым увеличивая их пенсию. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. В соответствии с ним в год можно будет передать не более двух коэффициентов по одному каждому из родителей, либо в полном объеме единственному родителю.

Юрист подчеркнул, что в нынешнее время заслуживает внимания любая возможность помочь пожилым людям повысить размер пенсии.

При этом Соловьев отметил, что для работающего гражданина максимальным является накопление не более 10 пенсионных коэффициентов в год. При этом его ежемесячный доход должен быть свыше 185 тыс. рублей. Поэтому при зарплате в 40-50 тыс. рублей в месяц придется работать только лишь для того, чтобы помочь увеличить коэффициенты для родителей.

До этого сообщалось, что в июне в РФ повысят пенсии для одной из категорий граждан.

Ранее сообщалось, что Минтруд рассмотрит возможность повышения пенсий работающим россиянам.