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Стало известно, в каких европейских странах быстрее всего выросли цены на газ

Цены на газ в Литве в 2023 году выросли на 70%

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Цены на СПГ в Румынии, Греции и Дании в 2023 году упали почти вдвое, тогда как в Литве выросли почти на 70%, а в Польше и Словакии цены на данные топливо поднялись больше чем на 20%. Об этом говорят данные исследования РИА Новости по доступности СПГ для населения.

В рейтинг вошли данные 30 стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Германию, Австрию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию и другие страны.

Рост цен на топливо в странах в прошлом году носил разнонаправленный характер. Так, увеличение произошло в 15 странах. Наиболее существенный рост зафиксирован в Литве (+67,6%), Польше (+24,3%) и в Словакии (+22,4%).

Снижение цен отмечается в следующих странах: в Румынии (–55,5%), Греции (–42,1%) и в Дании (–41,3%). В России цена газа не изменилась и в первом квартале текущего года осталась на уровне 2023 года.

Отмечается, что в 2024 году мировые цены на газ будут преимущественно снижаться из-за высокого уровня сформированных запасов. Среднегодовая цена газа на европейском рынке в 2024 году составит около 300–350 долларов за тысячу кубометров.

До этого суд постановил взыскать с CEZ €57,7 млн в пользу «Газпром экспорта» при споре.

Ранее акции «Газпрома» упали до двухгодового минимума.

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