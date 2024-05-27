Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко вырос спрос на отели среди бизнес-туристов

«Аэроклуб»: спрос на российские отели у бизнес-туристов вырос на четверть

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Спрос на российские гостиницы со стороны представителей бизнеса по итогам первых четырех месяцев вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в агентстве делового туризма «Аэроклуб».

Средняя продолжительность проживания деловых путешественников в отелях составила три дня. В среднем бизнес-туристы платили за ночь в отеле 5 900 рублей, что на 8% выше, чем годом ранее.

Наиболее часто в командировках сотрудники останавливались в четырехзвездочных отелях — их доля составила 37% от общего числа бронирований, отметили в агентстве. Спрос на эту категорию отелей за год вырос на 15%. Рост спроса на трехзвездочные отели среди деловых путешественников составил 28%, на пятизвездочные — 22%.

В то же время бизнес-туристы стали намного чаще интересоваться объектами размещения без категории, к которым в том числе относятся квартиры и апартаменты. По данным «Аэроклуба», спрос на них вырос на 74% по сравнению с прошлым годом, а их доля в общем числе бронирований достигла 18% (+5% год к году).

«Начавшийся в пандемию тренд на размещение деловых путешественников в квартирах и апартаментах продолжает набирать обороты. Это объясняется ростом числа подключенных объектов к российским системам бронирований, а также появившейся возможностью предоставления закрывающих документов», — отметила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Спрос на командировки по России в первом квартале вырос на рекордные 24%. Самыми популярными направлениями были Москва и Санкт-Петербург.

Ранее в России спрогнозировали сокращение внутренних перелетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами