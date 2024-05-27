В России резко вырос спрос на отели среди бизнес-туристов

Спрос на российские гостиницы со стороны представителей бизнеса по итогам первых четырех месяцев вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в агентстве делового туризма «Аэроклуб».

Средняя продолжительность проживания деловых путешественников в отелях составила три дня. В среднем бизнес-туристы платили за ночь в отеле 5 900 рублей, что на 8% выше, чем годом ранее.

Наиболее часто в командировках сотрудники останавливались в четырехзвездочных отелях — их доля составила 37% от общего числа бронирований, отметили в агентстве. Спрос на эту категорию отелей за год вырос на 15%. Рост спроса на трехзвездочные отели среди деловых путешественников составил 28%, на пятизвездочные — 22%.

В то же время бизнес-туристы стали намного чаще интересоваться объектами размещения без категории, к которым в том числе относятся квартиры и апартаменты. По данным «Аэроклуба», спрос на них вырос на 74% по сравнению с прошлым годом, а их доля в общем числе бронирований достигла 18% (+5% год к году).

«Начавшийся в пандемию тренд на размещение деловых путешественников в квартирах и апартаментах продолжает набирать обороты. Это объясняется ростом числа подключенных объектов к российским системам бронирований, а также появившейся возможностью предоставления закрывающих документов», — отметила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Спрос на командировки по России в первом квартале вырос на рекордные 24%. Самыми популярными направлениями были Москва и Санкт-Петербург.

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