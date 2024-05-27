В России с начала СВО стало почти на треть меньше квартир с чистовой отделкой

Доля квартир с чистовой отделкой в российских новостройках достигла 37% в 2024 году. В 2023 году показатель составлял 42%, в 2022-м – 50%. Об этом говорится в исследовании VSN Group (есть у «Газеты.Ru»).

В массовом сегменте предложения с готовой отделкой от застройщика занимают долю в 57%, с white box — 15%, а лоты без ремонта — 28%. В сегменте «бизнес» предложения с отделкой составляют лишь 17%, с white box — 29%, а объекты без ремонта — 54%.

В премиальном сегменте предложения с полной отделкой занимают 24%, лоты с отделкой white box — 15%, а без отделки — 61%. В элитном сегменте на лоты с отделкой приходится 20%, под чистовую — лишь 5%, а объекты без отделки — 75%.

«В массовом сегменте подавляющее большинство покупателей хотят приобрести более готовый продукт, избежав переплаты и шумных ремонтных работ, а также включить отделку от застройщика в ипотеку, ставки по которой ниже, чем по потребительским кредитам», — пояснила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

По ее словам, в бизнес-классе white box преобладает над лотами с полной отделкой, потому что большему количеству людей важно реализовать собственный дизайн-проект. Глазунова объяснила, почему доля объектов без отделки гораздо больше в премиальном и элитном сегментах: их покупатели избирательнее, а поставки дорогих материалов усложняются.

В компании уточнили, что квартир с отделкой станет еще меньше — как минимум по точечным застройщикам.

Исследование было проведено в мае 2024 года. Специалисты VSN Group проанализировали рынок новостроек столицы и рассмотрели динамику предложения с отделкой.

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