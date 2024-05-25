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Минфин пригрозил зеркальным ответом Западу при использовании активов России

Силуанов: РФ ответит Западу зеркально при незаконном использовании ее активов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия даст зеркальный ответ западным странам в случае решения лидеров этих государств об использовании активов Москвы для помощи Украине, заявил министр финансов страны Антон в комментарии журналисту Кремлевского пула от ВГТРК Павлу Зарубину. Ролик опубликован в Telegram-канале репортера.

«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются», — сказал министр.

Он пояснил, что действия западных стран подтвердили опасения, что «идеология поменялась», из-за чего никакие правовые основы для западных стран больше не действуют. Силуанов уточнил, что у России также есть замороженные деньги западных стран на счетах.

«У нас есть активы — мы тоже получаем доходы. Будет решение — мы аналогично поступим, зеркально. Поэтому ответ у нас есть», — заключил глава ведомства.

До этого агентство Reuters сообщало, что страны «Большой семерки» (G7, включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США ) обсуждают способы использования будущих доходов от замороженных активов России для помощи Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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