Китайский бренд одежды Semir планирует открыть в России 500 магазинов

Китайский бренд Semir, позиционирующийся как молодежный аналог H&M, планирует открыть в России до 500 магазинов. Об этом ТАСС сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

«Бренд готов открыть у нас до 500 магазинов в горизонте 7-10 лет и по 60+ магазинов в год. Это молодежный аналог H&M из доступной ценовой категории», — рассказала собеседница агентства.

По словам эксперта, первые магазины должны появиться в Москве и Петербурге. Предполагается, что они разместятся в крупнейших торговых центрах на площади 400-500 квадратных метров.

17 мая стало известно, что на российский рынок в 2024 году могут выйти еще пять брендов из Китая. На данный момент выход на российский рынок рассматривают китайские марки одежды, обуви и аксессуаров Sprandi, Semir и HEA (Happy Easy Anyway). Также вопрос прорабатывают бренды электроники Realme и TCL Electronics.

Ранее стало известно, отчего могут подорожать авто из Китая.