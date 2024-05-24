Российские блогеры потеряли 3,5 млрд руб. в 2023 году

Российские блогеры и инфлюэнсеры потеряли 3,5 миллиарда рублей в 2023 году без учета выплат по задолженностям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

Отмечается, что в 2022 году их доходы составили 4,5 миллиарда рублей, а годом позже — один миллиард.

Больше всего потеряли Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Гоар Аветисян. Их доходы снизились на миллиард, 650 миллионов и 500 миллионов рублей соответственно.

В марте 2023 года Лерчек (Валерия Чекалина) стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее блогер Лерчек и ее супруг выплатили 504 млн руб. долгов.