Авиакомпаниям грозят штрафы за ошибки в билетах

Минтранс пригрозил приостановить работу авиакомпаний за ошибки в билетах при передачи данных в электронную систему. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к КоАП.

Речь идет об ошибках при передаче данных о билетах пассажиров и условиях перевозки в автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В частности, в предложенных министерством поправках предлагается вводить штрафы в размере до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 100 тыс. для юридических. Повторное нарушения, согласно предложению Минтранса, должно заключаться в 400 тыс. руб. штрафа или административном приостановлении деятельности авиакомпании на срок до 90 суток.

В министерстве объясняют необходимость суровых мер участившимися жалобами пассажиров — люди жалуются на некорректную информацию о вылете самолета, что приводит к финансовым потерям пассажиров.

По данным Минтранса, ежегодно приходит до 700 подобных жалоб.

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