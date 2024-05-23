Эксперт раскрыл секрет увеличения пенсионных накоплений в разы

Участие в новой программе долгосрочных сбережений (ПДС) вкупе с корпоративной пенсионной программой может значительно увеличить будущие пенсионные накопления россиян. Как рассказал «Известиям» генеральный директор МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк, совместное использование этих двух финансовых инструментов с участием государства и работодателя позволит гражданам сформировать солидный капитал к выходу на заслуженный отдых.

Эксперт привел расчеты для типичной ситуации. Если 45-летний гражданин с ежемесячным доходом до 80 тыс. руб. подключится к ПДС и будет откладывать по 3 тыс. руб. ежемесячно в течение 15 лет, плюс перечислит около 200 тыс. руб. из своих пенсионных накоплений и ежегодно будет получать налоговый вычет порядка 4,7 тыс. руб., реинвестируя его в накопления, то при условии 8% годового инвестдохода от НПФ к 60 годам он сможет накопить около 2,4 млн руб. Ежемесячная выплата в течение 10 лет составит 20 тыс. руб.

Однако если к участию в ПДС добавится корпоративная пенсионная программа с софинансированием со стороны работодателя, то накопленная сумма существенно вырастет. Как отметил Мошляк, если компания будет доплачивать сотруднику 3% от ежемесячной зарплаты, то вместо 2,4 млн руб. гражданин сможет накопить уже 3,2 млн руб.

«Благодаря механизму сложных процентов, предусматривающему реинвестирование инвестдохода, использование сразу двух инструментов дает гораздо больше возможностей для формирования подушки на пенсию», — подчеркнул глава МНПФ.

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