Эксперты объяснили рекордный рост доли рубля в расчетах с Европой

Доля рубля в расчетах России с Европой рекордно выросла благодаря энергетическому сектору, объяснили опрошенные «Известиями» эксперты.

ЕС продолжает активно закупаться энергоносителями у России. Так, по итогам первого квартала российская нефть составила около 25% от общего объема импорта в Евросоюз, отметил член Межсессионной финансовой консультативной группы IOC UNESCO Вадим Петров. При этом теперь из-за санкций европейским странам приходится платить за сырье в рублях. Компании, желающие продолжить экспорт из РФ, открывают счета в российских банках и производят оплату в местной валюте.

«Россия предельно разумно начала активно продвигать использование своей национальной валюты в международных расчетах. Эти процессы корреспондируются с мировым экономическим трендом по дедолларизации», — добавил Петров.

По итогам марта доля рубля в российском экспорте в Европу достигла 58,5%, что является историческим максимумом. Всего месяцем ранее показатель составлял 48,9%.

Ранее стало известно, что Мальдивам удалось договориться с Индией и Китаем о переходе на расчеты в нацвалютах вместо доллара США.