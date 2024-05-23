Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты объяснили рекордный рост доли рубля в расчетах с Европой

«Известия»: рублевые расчеты с Европой выросли благодаря энергетическому сектору

close
100%
Depositphotos

Доля рубля в расчетах России с Европой рекордно выросла благодаря энергетическому сектору, объяснили опрошенные «Известиями» эксперты.

ЕС продолжает активно закупаться энергоносителями у России. Так, по итогам первого квартала российская нефть составила около 25% от общего объема импорта в Евросоюз, отметил член Межсессионной финансовой консультативной группы IOC UNESCO Вадим Петров. При этом теперь из-за санкций европейским странам приходится платить за сырье в рублях. Компании, желающие продолжить экспорт из РФ, открывают счета в российских банках и производят оплату в местной валюте.

«Россия предельно разумно начала активно продвигать использование своей национальной валюты в международных расчетах. Эти процессы корреспондируются с мировым экономическим трендом по дедолларизации», — добавил Петров.

По итогам марта доля рубля в российском экспорте в Европу достигла 58,5%, что является историческим максимумом. Всего месяцем ранее показатель составлял 48,9%.

Ранее стало известно, что Мальдивам удалось договориться с Индией и Китаем о переходе на расчеты в нацвалютах вместо доллара США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами