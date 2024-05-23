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Силуанов высказался о повышении ставок НДС

Минфин поддержал предложение не повышать ставки НДС

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Павел Бедняков/РИА Новости

Минфин согласен с предложением отказаться от повышения ставок НДС, увеличение которых может привести к ускорению темпов роста потребительских цен в стране, заявил глава министерства Антон Силуанов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Поддерживаем предложение депутатов и бизнеса, озвученное в рамках проведенных консультаций, не повышать ставки НДС, рост которых может привести к разгону инфляции», — сказал министр.

По словам Силуанова, Минфин также планирует расширить границы, при которых бизнес будет иметь право на упрощенное налогообложение.

До этого Силуанов пообещал не повышать налоги для большинства граждан. Министр заявил, что предлагаемые меры по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) затронут исключительно категорию граждан с высокими доходами.

Ранее в Минфине назвали цель изменения налоговой системы.

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