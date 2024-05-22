Цена на глинозем выросла после остановки отгрузок Rio Tinto

Повышение цены глинозема может серьезно ухудшить рентабельность «Русала», несмотря на рост цен на алюминий. Этот рост поддержит и недавнее сообщение о приостановке горнодобывающей компанией Rio Tinto отгрузок глинозема со своих предприятий в австралийском штате Квинсленд, сообщает Bloomberg.

Как писали СМИ, рост биржевых цен заставляет покупателей отказываться от российского металла, вследствие чего «Русал» не сможет воспользоваться повышением котировок алюминия.

По отчету «Русала», в 2023 году расходы компании на покупку глинозема выросли почти на 10%, а всего с 2021 года – на 46%.

Алюминиевая ассоциация в прошлом декабре отмечала, что из-за потери контроля над Николаевским глиноземным заводом, поставок с предприятия в Австралии и половины объема поставок из Ирландии, сырьевая обеспеченность «Русала» снизилась до 62%.

Также маржинальность «Русала», по последним данным, опустилась ниже 6,5%.

В результате совет директоров компании 16 мая рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов.

Напомним, в апреле 2024 года алюминий показал самый сильный рост с 2018 года. Как отметили директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков и профессор Высшей школы экономики, инвестиционный аналитик Евгений Коган, «Русал» не сможет получить выгоду от повышения цен на металл из-за введенных санкций со стороны США.

В июне прошлого года стало известно, что «Русал» планирует построить в Ленинградской области первый в России с 1970 года новый глиноземный завод, который должен улучшить сырьевую безопасность отрасли.