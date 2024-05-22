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Балицкий отстранил зампреда правительства Запорожской области

Балицкий отстранил зампреда правительства Запорожской области после проверки

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отправил в отставку председателя правительства региона, который курировал работу предприятия ГУП «Государственный зерновой оператор», систематически нарушавшего обязательства перед фермерами. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что инициировал проведение служебной проверки предприятия, в результате которой были зафиксированы систематические нарушения обязательств перед фермерами.

«На время проведения проверки отстранен от выполнения должностных обязанностей курирующий зампредседателя правительства», — сообщил Балицкий.

Чиновник подчеркнул, что проверка не повлияет на ход посевной кампании.

Накануне экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным источников, следствие считает, что он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей. При этом отец арестованного допустил, что его могли подставить из-за «сказанной начальству правды». Попова сняли с поста командующего в прошлом году — сам он связал свое отстранение с докладом о проблемах в армии.

Ранее сообщалось. что ВСУ обстреляли город в Запорожской области дымовыми снарядами.

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