В Сбере рассказали о вкладе в развитие национальной ESG-повестки

Финансовая поддержка Сбера по проектам государственно-частного партнерства в 2023 году составила 125 млрд рублей, следует из опубликованного ESG-отчета банка. Как сообщили в Сбере, благодаря партнерству будут построены больницы, поликлиники, школы, объекты по переработке твердых коммунальных отходов и другая социальная и городская инфраструктура.

Кроме того, Сбер разработал 89 ESG-профилей субъектов РФ, сформировал региональную часть ESG-индекса городов и регионов совместно с ВЭБ.РФ, а также запустил собственную платформу сертификатов зеленой энергии.

«Мы стараемся применять принципы устойчивого развития не только во всех направлениях работы, а на уровне каждого отдельного человека. Это касается и наших клиентов, и сотрудников, и жителей регионов, с которыми мы вместе проходим цифровую и ESG-трансформацию», — отметил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, в прошлом году банк подвел итоги первой трехлетней стратегии по устойчивому развитию и утвердил новые климатическую и ESG-стратегии. Он подчеркнул, что разработка ИТ-платформы «Космос» позволила Сберу автоматизировать сбор и консолидацию ESG-данных компаний группы.

Также из отчета следует, что объем портфеля ответственного финансирования превысил результат 2022 года в два раза и составил 2,9 трлн рублей. При этом новые выдачи кредитов по направлению ответственного финансирования превысили результаты 2022 года в 3,5 раза и составили 1,26 трлн рублей.

Отмечается, что в области устойчивого развития со Сбером сотрудничают 35 регионов, а 70 ESG-проектов реализовано совместно с субъектами РФ. Выручка от реализации некредитных ESG-продуктов бизнесу выросла в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом, составив 1,6 млрд рублей. Кроме того, в 2023 году Сбер направил 12,3 млрд рублей на благотворительность.