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В России скидки на вторичную недвижимость достигли рекорда.

«Жилфонд»: продавцы начали предлагать дисконт в мае в 11% из-за высоких ставок

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Разрыв между средней стоимостью квартир в экспозиции и средней ценой реальных сделок на российском вторичном рынке жилья в апреле и мае 2024 года достиг рекордных 11%. Об этом свидетельствуют подсчеты компании «Жилфонд», копия есть у «Газеты.Ru».

Для сравнения, в «обычное время» этот разрыв составляет 7-8%, говорят аналитики компании.

Причиной столь существенного дисконта стало резкое замедление покупательской активности на фоне высокой ключевой ставки ЦБ на уровне 16%. Как следствие, количество сделок купли-продажи вторичного жилья в апреле-мае сократилось на 25-30% в годовом выражении.

«Когда разница между ценой предложения и ценой покупки увеличивается существенно, для продавцов это сигнал, что срок экспозиции без дисконта будет расти. Сейчас продавцам приходится идти на скидки даже в 11% от первоначальной цены», — прокомментировал директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

При этом, несмотря на падение спроса, цены на вторичное жилье пока остаются на прежнем уровне. Эксперты отмечают, что отмена программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля лишь ограниченно повлияет на ситуацию на вторичном рынке.

«Люди, планировавшие покупку жилья, будут искать другие варианты льготного кредитования или возвращаться к вторичке, несмотря на высокие ипотечные ставки», — добавил Чернокульский.

До этого стало известно, что малогабаритные квартиры теряют спрос на фоне отмены льготной ипотеки.

Ранее россиянам рассказали, когда снизятся цены на квартиры.

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