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Китаю предложили ужесточить пошлины на авто

Автоэксперт Лю Бинь призвал Китай повысить пошлины на авто с ДВС до 25%

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«Москвич»

Китай должен повысить импортные пошлины на большие бензиновые автомобили до 25% в ответ на рестрикции в отношении электромобилей со стороны США и ЕС. Такое предложение озвучил эксперт госучреждения по автомобильным исследованиям Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC) Лю Бинь в интервью Global Times.

По его словам, тариф 25% будет соответствовать правилам ВТО и поможет сбалансировать внутренний и мировой авторынки. Также эта мера подстегнет внедрение экологичного транспорта в рамках политики низкоуглеродного развития страны.

Повышенные пошлины в первую очередь ударят по немецким автоконцернам, экспортирующим в КНР седаны и внедорожники с большими двигателями. Их акции уже отреагировали падением более чем на 2% на новостях от CATARC.

«Некоторые страны и регионы ввели ограничительные меры в секторе электромобилей, что идет вразрез с принципами зеленого развития, рыночной экономики и правилами ВТО»,— заявил Лю.

Он имел в виду недавно объявленные США высокие тарифы на ряд китайских товаров, включая электрокары, а также антидемпинговое расследование в отношении китайских электромобилей, начатое Еврокомиссией, уточнило издание.

По мнению эксперта, повышение тарифов не является протекционистской мерой — наоборот, это стимул для производителей перейти на «зеленые» технологии. Китай просто защищает собственные интересы, реагируя на дискриминационную политику торговых партнеров.

До этого стало известно, от чего могут подорожать авто из Китая.

Ранее Китай вошел в топ-3 стран по доходам от продаж автомобилей.

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