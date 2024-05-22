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Китай вошел в топ-3 стран по доходам от продаж автомобилей

РИА: Китай стал третьим по доходам поставщиком автомобилей в мире

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По итогам 2023 года Китай вышел на третье место в мире по доходам от продаж автомобилей, подсчитали РИА Новости.

За 12 месяцев КНР продала за рубеж машин на $97 млрд. Доля китайских производителей авто на мировом рынке за период выросла на 2,1 процентных пункта и достигла 8,4%.

Лидером по доходу от продаж автомобилей в прошлом году снова стала Германия. В 2023-м немецкие производители заработали на экспорте своей продукции $197 млрд. Второе место заняла Япония с доходом в размере $123 млрд.

В топ-5 также вошли Мексика ($95 млрд) и США ($89 млрд).

До этого россиян предупредили о возможном скачке цен на китайские машины. Причина заключается в дефиците контейнеров в КНР. По этой причине в начале мая Китай резко поднял тарифы на ЖД и морские перевозки грузов в Россию и Белоруссию.

Ранее сообщалось, что россияне впервые стали закладывать дорогие машины.

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