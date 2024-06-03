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Политолог заявил, что Западу теперь стало проще избавиться от президента Украины

Эксперт Дудчак: Западу теперь будет проще избавиться от Зеленского

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Edgar Su/Reuters

Политолог Александр Дудчак заявил, что Западу сейчас стало проще избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политолога, хотя западные страны поставляют Киеву все больше оружия и боеприпасов, это не скажется на ходе боевых действий. Линия фронта сдвигается все дальше, и украинский президент не может не нервничать из-за этого.

Дудчак подчеркнул, что учитывая проблемы Зеленского с легитимностью, Западу будет еще легче избавиться от него, чем прежде. Поэтому президент Украины наверняка будет очень осторожен в своих высказываниях.

Политолог отметил, что сейчас Зеленскому могут сказать, что проблемы украинской армии связаны не с медлительностью НАТО, а с тем, что Киев не способен увеличить численность личного состава вооруженных сил.

До этого в США заявили о проблемах Зеленского из-за прекращения его легитимности.

Ранее Зеленский назвал Китай инструментом в руках Путина.

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