В 100 тыс. Toyota и Lexus обнаружена опасная неисправность

Toyota в США отзывает 102 тыс. пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX с моторами V6 из-за опасности их внезапной остановки, сообщает Carbuzz.

По данным Toyota, проблема касается моторов 3.4 с двойным турбонаддувом, которые при производстве не были очищены от остатков, образовавшихся в процессе механической обработки. Посторонний мусор может вызвать детонацию двигателя, неровную работу и потерю мощности, а также невозможность запуска.

В случае, если это произойдет, возможна авария, хотя автопроизводитель не привел данных о ДТП, произошедших по этой причине. Под отзыв попали автомобили 2022 и 2023 годов производства. Производитель свяжется с владельцами потенциально проблемных машин начиная с июля 2024 года.

Ранее Changan представил мощную версию седана Eado Plus.