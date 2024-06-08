В МИД связали обстрел Луганска с НАТО

Обстрел Луганска имеет очевидный «натовский почерк», тем более что удар по городу был нанесен западным вооружением после открытого разрешения Украине наносить удары по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден», — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что все полетные задания дальнобойного западного вооружения готовятся при участии американских, британских и других западных специалистов. Также Захарова добавила, что причастные к сегодняшнему обстрелу Луганска, Донецка и села Садового в Херсонской области будут подвергнуты неотвратимому наказанию — российская армия готова нанести удары возмездия.

До этого число мирных жителей, пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 57.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.