США планируют продлить срок эксплуатации ядерных подлодок класса Ohio

Специальный помощник американского президента Пранай Вадди в рамках ежегодного заседания вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями заявил, что США намерены продлить срок эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вадди, американская администрация приняла решение продолжить работы по разработке новой модификации ядерной бомбы B61 под обозначением B61-13. Предполагается, что она обеспечит дополнительный потенциал для поражения труднодоступных и крупных военных целей.

«Мы также намерены продлить срок службы некоторых подводных лодок с баллистическими ракетами класса Ohio», — поделился специальный помощник президента США.

До этого Вадди говорил, что президент США Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.