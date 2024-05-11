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США рекордно закупились российскими удобрениями

США в марте купили у России рекордный объем удобрений

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

США в марте приобрели у России удобрений на $174 млн, что в 1,7 раза превышает прошлогодний показатель. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные американской статслужбы.

По сравнению с предыдущим месяцем объем закупок в марте вырос на 10%. При этом поставки российских удобрений в США за февраль были максимальными с июня 2023 года ($158,5 млн).

Основную долю в американском импорте по итогам марте заняли калийные удобрения. Штаты в марте нарастили их закупки на 25%, до $95,5 млн. Также страна покупала азотные и фосфорные удобрения.

Россия является вторым крупнейшим поставщиком удобрений в США. Первое место принадлежит Канаде.

В 2024 году закупки российских удобрений также резко нарастили европейские страны, в частности Бельгия, Румыния, Болгария и Германия.

Ранее Россия заняла треть рынка удобрений Индии.

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