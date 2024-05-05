Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Канады сообщили о планах одобрить Молдавии крупный заем

Молдавия попросила Канаду выделить крупный заем для поддержки правительства

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Власти Канады ведут переговоры с руководством Молдавии о направлении крупного денежного займа для финансовой поддержки правительства республики. С таким объявлением выступил канадский посол в стране Гэвин Бьюкен в беседе с румынским телеканалом Digi 24.

«Мы находимся в процессе переговоров о крупном кредите для финансовой поддержки правительства», — заявил дипломат.

По его данным, у двух государств есть небольшие общие проекты по поддержке гражданского общества, судебной системы и энергетического сектора.

«Мы определяем ряд областей, в которых мы будем поддерживать Молдавию», — уточнил сотрудник дипмиссии.

В заключение Бьюкен одобрительно высказался о молдавских реформах, отметив, что они ускорят процесс вступления страны в Европейский союз.

До этого власти Молдавии назвали примерные сроки референдума о вступлении страны в ЕС — 20 октября текущего года.

Ранее президент Молдавии впервые за 30 лет посетила Канаду с официальным визитом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами