Власти Канады сообщили о планах одобрить Молдавии крупный заем

Власти Канады ведут переговоры с руководством Молдавии о направлении крупного денежного займа для финансовой поддержки правительства республики. С таким объявлением выступил канадский посол в стране Гэвин Бьюкен в беседе с румынским телеканалом Digi 24.

«Мы находимся в процессе переговоров о крупном кредите для финансовой поддержки правительства», — заявил дипломат.

По его данным, у двух государств есть небольшие общие проекты по поддержке гражданского общества, судебной системы и энергетического сектора.

«Мы определяем ряд областей, в которых мы будем поддерживать Молдавию», — уточнил сотрудник дипмиссии.

В заключение Бьюкен одобрительно высказался о молдавских реформах, отметив, что они ускорят процесс вступления страны в Европейский союз.

До этого власти Молдавии назвали примерные сроки референдума о вступлении страны в ЕС — 20 октября текущего года.

Ранее президент Молдавии впервые за 30 лет посетила Канаду с официальным визитом.