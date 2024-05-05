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Баффет продолжил распродажу акций Apple

Berkshire Hathaway сократила долю в Apple на 13% из-за проблем корпорации

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Dennis Van Tine/imago images/MediaPunch/Global Look Press

Легендарный инвестор Уоррен Баффет продолжает распродавать акции Apple на фоне проблем у технологического гиганта. Согласно квартальному отчету Berkshire Hathaway, в первые три месяца 2024 года конгломерат сократил долю в бигтехе почти на 13% — до 790 млн акций ($135,4 млрд). Об этом свидетельствует форма 10-Q, размещенная на сайте компании.

Это уже второй квартал подряд, когда «оракул из Омахи» избавляется от бумаг Apple, отметило CNBC.

Одна из причин — ухудшение финансовых показателей эмитента. По итогам первого квартала Apple зафиксировала снижение выручки и прибыли. Вместе с тем мультипликатор P/E превысил 27х — достаточно высокий уровень. Чтобы поддержать котировки, Apple объявила об обратном выкупе акций на рекордные $110 млрд.

Сам Баффет ранее предупреждал о замедлении роста экономики США и своих компаний. Тем не менее операционная прибыль Berkshire в январе — марте взлетела на 39% в годовом выражении — до $11,22 млрд, что стало историческим максимумом. Главным драйвером выступил сегмент страхования, считают эксперты.

До этого Уоррен Баффет предупредил о сложностях в Berkshire после его ухода.

Ранее Уоррен Баффет вложился в неизвестную фирму.

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