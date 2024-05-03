Экономист объяснил планы Госдумы повысить МРОТ до 30 тыс. рублей

В Госдуму готовятся внести законопроект с предложением повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 19 тыс. до 30 тыс. рублей. на россиянах это вряд ли скажется, так как от этого показателя зарплаты часто не зависят, а в целом подобные планы – признак борьбы с высокой инфляцией, заявил аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с 360.ru.

Повышение МРОТ приведет к росту разных выплат и штрафов, которые от него напрямую зависят, отметил специалист. При этом сами зарплаты часто не привязаны к его уровню, подчеркнул он.

«Надо понимать, что у нас сейчас в принципе идет очень неплохая инфляция на уровне от 7 до 15%. Это приводит к тому, что МРОТ придется поднимать», — пояснил экономист.

При сложившейся инфляции рост МРОТ необходим не для повышения уровня жизни россиян, а для компенсации инфляции, которая наблюдается в последние несколько лет, заключил он.

Напомним, авторы законопроекта считают, что он поможет обеспечить достойный уровень жизни россиян на фоне снижения доходов из-за множественных санкций и инфляции. поднять МРОТ предлагается с 1 января 2025 года.

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