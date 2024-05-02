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ЦБ выпустил новую серию памятных монет

ЦБ выпустил серию памятных монет «Города трудовой доблести» номиналом 10 рублей

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Банк России

Банк России выпускает в обращение новую серию памятных монет из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В серию «Города трудовой доблести» войдут монеты с изображениями достопримечательностей Перми, Самары, Саратова и Томска. Каждая их них будет выпущена тиражом 1,0 млн штук. Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм.

До этого Банк России выпустил в обращение серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной войне.

В декабре 2023 года Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в память о творчестве культового советского кинорежиссера Леонида Гайдая.

В сентябре Банк России выпустил памятную монету номиналом 3 рубля «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» в серии «Исторические события».

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