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КНДР поучаствует в ПМЭФ

Делегация из КНДР приедет в Петербург на ПМЭФ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Северная Корея направит свою делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство КНДР.

«Да, делегация КНДР, безусловно, будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме», — заявили там.

До этого стало известно, что делегация от министерства лесной промышленности Северной Кореи отправилась с визитом в Россию. Отмечается, что стороны рассмотрят вопросы, касающиеся торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Также на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) появился отдельный раздел, который посвящен развитию межгосударственных отношений между Северной Кореей и Россией. Раздел назван «Корейско-российские отношения дружбы, переживающие исторический переломный период», там собраны основные вехи отношений между КНДР и РФ в новейший период истории государств, начиная с 2019 года, когда состоялся визит лидера страны Ким Чен Ына в Россию.

Ранее делегация Северной Кореи отправилась в Иран впервые за 5 лет.

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