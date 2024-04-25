В Минтруде рассказали, на сколько вырастет число работающих россиян за три года

За три года число работающих россиян увеличится на 1,5 млн — до 73,3 млн человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минтруда РФ.

По информации министерства, по итогам 2023 года в России работали 71,9 млн человек. В ближайшие три года их число вырастет, так как произошла структурная перестройка экономики и развитие импортозамещения. В связи с этим увеличилась потребность в кадрах. Также в министерстве указали на то, что Россия выходит из демографической ямы.

«Сейчас акцент делается на повышении производительности труда. Также последовательно повышается прозрачность процедур, связанных с трудовой миграцией», — говорится в публикации.

До этого агентство «Прайм» со ссылкой на представителя Минэкономразвития сообщало, что в период с 2024 по 2027 годы безработица в России прогнозируется на уровне 3%.

Ранее в Минтруде РФ заявлял, что положение женщин в России позволяет говорить о гендерном равенстве.