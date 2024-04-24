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Правительство предложило на семь лет продлить выплаты многодетным на погашение ипотеки

Кабмин предложил ГД продлить на 7 лет выплаты многодетным семьям на ипотеку

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости.

Документом предлагается продлить до конца 2030 года норму, согласно которой россиянам при рождении третьего и более детей предоставляется выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечных жилищных кредитов.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в 2023 году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат и эту меру предполагается продлить на семь лет. Реализация данного законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 млрд рублей.

До этого сообщалось, что условия по льготной ипотеке для семей в малых городах России скоро изменятся. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Основной упор будет делаться на поддержку и развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ипотечная ставка, по словам Чебескова, составит не менее 6%.

Ранее в Госдуме выразили недоумение из-за разницы доходов россиян и ипотечных платежей.

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