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Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке и ремонте «вторички»

Строитель Аксенов: при покупке готовой квартиры стоит обратить внимание на пол

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Depositphotos

При покупке «вторички» в первую очередь следует обратить внимание на состояние пола в квартире и оценить, сколько может уйти на его реставрацию или замену. Таким советом с изданием «Беларусь сегодня» поделился основатель компании по ремонту квартир и домов, строитель со стажем Кирилл Аксенов.

Также необходимо проверить электропроводку и щиток. Кроме того, перед покупкой нужно удостовериться, что стены в квартире не заплесневели, подчеркнул эксперт.

На просмотры жилья в хрущевках Аксенов рекомендует приходить с тепловизором. Инструмент поможет более качественно обследовать фасады.

До этого «Газете.Ru» выяснила, когда выгоднее всего покупать квартиру в России в 2024 году. Экономист Дмитрий Осянин советует приобретать недвижимость летом. До 1 июля еще можно успеть купить жилье в новостройке по льготным ипотечным условиям, напомнил он.

Ранее в Госдуме выразили недоумение из-за разницы доходов россиян и платежей по ипотеке.

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