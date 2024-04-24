В Hugo Boss отреагировали на сообщения о продаже российского бизнеса

Представители Hugo Boss подтвердили информацию о продаже российского бизнеса «Стокманну», пишет РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что компания Hugo Boss достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России», — заявили в модном доме.

До этого появились сообщения о том, что немецкий производитель одежды получил разрешение российской правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям на продажу своего бизнеса в РФ. Сделку еще должен одобрить европейский надзорный орган, уточнили в Hugo Boss.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2024 года. В эти же сроки должны открыться магазины ритейлера, которые приостановили работу весной 2022-го. Сумма и другие детали сделки неизвестны.

Ранее стало известно, из каких стран россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов.