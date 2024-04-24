Стало известно, какую зарплату предлагают администраторам в России

На административный персонал в марте 2024 года приходилось 5% всех вакансий в России и 12% резюме. В среднем администраторам и секретарям сейчас предлагают 56 500 рублей, что на 13% больше уровня 2023 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню профессиональных административных работников 24 апреля.

Наиболее высокую зарплату административному персоналу сегодня предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (медиана составляет 91 000 рублей), «Услуги для бизнеса» (64 400 рублей), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (63 900 рублей), «Розничная торговля» (58 900 рублей) и «ИТ, системная интеграция, интернет» (58 000 рублей). Эти же отрасли являются лидерами по спросу на администраторов и секретарей – в совокупности на них приходится 49% от всех вакансий для подобных специалистов в 2024 году.

Спрос работодателей на администраторов и секретарей растет, а популярность профессии среди соискателей падает. Так, за январь-март 2024 года в сфере «Административный персонал» было открыто на 37% больше вакансий, чем за тот же период 2023 года, но количество резюме сократилось на 9%. Несмотря на это, уровень конкуренции среди соискателей, претендующих на должности секретарей и администраторов, остается повышенным: в марте на одну вакансию приходилось 8,9 резюме.

В 2023 году администраторам и секретарям предлагали в среднем 49 800 рублей — на 60% больше, чем пять лет назад. Спрос на таких специалистов с 2019 года вырос в 2,6 раза.

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