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Россияне назвали желаемую сумму пассивного дохода

EARNIE: россияне хотят получать до 350 тысяч рублей в качестве пассивного дохода

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Shutterstock

Россияне хотели бы получать в качестве пассивного дохода от 50 тыс. до 350 тыс. рублей. Это следует из опроса российской платформы для инвестирования на основе искусственного интеллекта EARNIE. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Только у 32% опрошенных есть пассивный доход. Только 15% из них полностью удовлетворены уровнем своего пассивного заработка. Еще 25% планируют его увеличить в 2024 году.

Самые высокие запросы по деньгам — среди работников IT-сектора. Средняя сумма, которая потребуется человеку для комфортной жизни пассивном заработке — составила 350 тыс. рублей. На втором месте — специалисты на рынке маркетинга и рекламы (250 тыс. рублей). На третьем месте — работники государственного и муниципального сектора (200 тыс.рублей). Юристы и бухгалтеры хотели бы получать дополнительно 160 тыс. рублей. Самые низкие запросы — у работников технических профессий. Респонденты, которые заняты на этих должностях, назвали сумму в 50 тыс. рублей как необходимую в качестве пассивного дохода.

Банковские вклады остаются наиболее популярным источником получения пассивного дохода — так считают 31% респондентов. Инвестиции в фондовый рынок на втором месте — 20%, а сдача жилья в аренду — на третьем — такой вид предпочитают 15% пользователей. Наряду с арендой жилья соседствует — блогерство и получение дохода от рекламных интеграций — 13%. Интерес к криптовалюте как к источнику пассивных инвестиций только у 7% пользователей.

Опрос проводился в апреле 2024 года среди 5 000 респондентов от 18 до 65 лет по всей России.

Ранее была названа справедливая зарплата для россиян в 2024 году.

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