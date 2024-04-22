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Россиянам предрекли невысокую инфляцию в мае

Экономист Климанов: инфляция в России в мае сохранится на уровне апреля

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Все говорит о том, что инфляция в России замедлилась, и в мае будет невысокой — примерно на уровне апреля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов.

По его словам, снижению темпов роста цен в стране способствуют две группы факторов. Во-первых, ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых осенью прошлого года, это имело инерционное влияние, и эффект от такого решения начал действовать в полной мере только в начале 2024 года. Во-вторых, рост цен, как результат мощного бюджетного импульса 2023 года, уже произошел, счел эксперт. Повышенные выплаты отдельным категориям населения и поддержка предприятий уже не будут оказывать воздействие на инфляцию, уточнил экономист.

«Очевидно, что фундаментальные основы для повышенной инфляции в России остаются. Вряд ли в ближайшее время удастся выйти на целевые параметры Центрального банка в ее годовом измерении (4-4,5% к концу 2024 года. — «Газета.Ru»). К тому же, слишком много прилетает «черных лебедей», которые повышают тревожность у потребителей и создают сложности у поставщиков», — пояснил Климанов.

По данным Минэкономразвития, с 9 по 15 апреля 2024 года инфляция в России год к году составила 7,83%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 4,5%.

До этого инфляцию в России оценили с помощью мармелада.

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