Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ расширило объем допустимого экспорта зерна из РФ

Правительство утвердило допквоту на экспорт зерновых из РФ в размере 5 млн т

close
100%
Nina Liashonok/Reuters

Правительство России утвердило дополнительную квоту на вывоз зерна в размере 5 млн т для пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, решение позволит аграриям осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж», — говорится в сообщении.

Эта мера будет действовать до 30 июня. Сообщается, что объем квоты будет распределен между экспортерами Минсельхозом.

Основная часть квоты составляет 24 млн т. Она распространяется на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

До этого правительстве РФ анонсировали переориентацию поставок зерна из РФ с Запада на на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Среди перспективных направлений экспорта российских зерновых названы Китай и Индия.

Ранее Литва возобновила закупки российского зерна после перерыва на полгода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами