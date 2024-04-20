Правительство РФ расширило объем допустимого экспорта зерна из РФ

Правительство России утвердило дополнительную квоту на вывоз зерна в размере 5 млн т для пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, решение позволит аграриям осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж», — говорится в сообщении.

Эта мера будет действовать до 30 июня. Сообщается, что объем квоты будет распределен между экспортерами Минсельхозом.

Основная часть квоты составляет 24 млн т. Она распространяется на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

До этого правительстве РФ анонсировали переориентацию поставок зерна из РФ с Запада на на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Среди перспективных направлений экспорта российских зерновых названы Китай и Индия.

Ранее Литва возобновила закупки российского зерна после перерыва на полгода.