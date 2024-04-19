Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 93 рублей

Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 93 руб. впервые с 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов.

По данным на 15:48 по московскому времени, доллар снижался на 0,84%, до 92,99 рублей. К 15:51 доллар находился на уровне 93,03 рубля. Курс евро снижался на 0,68%, до 99,28 рубля, юань снижался до 12,812 рубля.

До этого экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил, что к июню доллар перешагнет отметку в 100 рублей и продолжит расти. Эксперт напомнил, что доллар уже стоил 100 рублей осенью прошлого года, добавив, что этот сценарий повторится с началом нового турсезона. Позднее, по его мнению, доллар будет держаться максимального курса, показанного на Мосбирже – 121 рубль. Для российской экономики это будет хорошим сигналом, уверен Змиев.

Также финансисты предсказывают, что после 2 мая рубль начнет слабеть. Ожидается, что доллар будет стоить 95 рублей, евро — 101 рубль.

Ранее стало известно, сколько россиян следят за курсами доллара и рубля.