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Захарова назвала БРИКС фобией американских экономистов

Захарова: БРИКС стала фобией для американских экономистов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

БРИКС превратилась в фобию для американских экономистов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Они боятся утратить мнимое, присвоенное самим себе ощущение единственных лидеров — вот в этом страх», — считает дипломат.

Для либеральных демократий свободная конкуренция нормальна, а для рыночной экономики и вовсе необходима, отметила Захарова. По ее мнению, развитие БРИКС органично вписывается в современные глобальные процессы и отвечает тренду на многополярность.

Доля БРИКС в мировой экономике сейчас составляет 37%. Такого результата удалось добиться за счет расширения объединения. К настоящему времени еще около 40 стран претендуют на вступление в БРИКС. Многие из них уже подали заявки.

Ранее в Бразилии поддержали переход на внутренние валюты в БРИКС.

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