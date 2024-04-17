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Инфляционные ожидания россиян снизились до минимума с июля 2023 года

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до 11%

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до 11%. В марте значение составляло 11,5%. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на опрос «инФОМ», проведенный по заказу Банка России.

Последний раз такой показатель был зафиксирован в июле 2023 года (11,1%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в апреле снизилась до 14,4% с 14,8% месяцем ранее, вернувшись на уровень прошлого марта (14,3%).

Инфляционные ожидания — один из ключевых факторов, учитываемых Центробанком при принятии решений по ставке. На данный момент ставка в России составляет 16%. На последних двух заседаниях регулятор оставлял показатель неизменным. Следующее заседание ЦБ пройдет 26 апреля.

До этого аналитики Bloomberg допустили, что Банк Англии может приступить к снижению ставки раньше ФРС. Великобритания уже опередила США в борьбе с инфляцией и может перейти к смягчению денежно-кредитной политики в августе, следует из прогноза.

Ранее МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 и 2025 годах.

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