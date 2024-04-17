Грузоперевозки из Китая в Россию начали падать из-за санкций

Объем грузоперевозок из Китая в Россию по итогам первого квартала сократился на 10% из-за трудностей с оплатой на фоне санкций США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по развитию бизнеса SOTA Logistic Игоря Чернышева.

«Китайские банки сейчас отклоняют более 50% платежей из России, и динамика импортных перевозок из КНР соответствует данной цифре», — заявил эксперт.

Аналогичная ситуация наблюдается и в турецко-российской торговле. Так, по официальным данным, импорт из Турции за первый квартал упал более чем на 30%, а фактически — не менее чем на 50%, отметил Чернышев.

До этого стало известно, что еще четыре крупных китайских банка перестали принимать юани из России. Речь идет о ICBC, China Citic Bank, Bank of Taizhou и Industrial Bank. Ужесточения появились в конце марта и связаны с риском вторичных санкций. Особенно усложнились расчеты за промышленные товары.

Ранее сообщалось, что США начали угрожать иностранным банкам из-за сотрудничества с РФ.